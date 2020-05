Małżeństwa Michała Wiśniewskiego zawsze były bardzo medialne - drugi ślub emitowany był nawet w telewizji. Każda z jego dotychczasowych partnerek z chęcią pozowała z nim na ściankach, udzielała wywiadów, aż wreszcie stawała się rozpoznawalną w kraju osobowością. Tym razem lider "Ich Troje" ożenił się z kobietą, która chce zachować odrobinę prywatności dla siebie. Opowiedział o niej w krótkiej rozmowie z jednym z tabloidów.

