Agnieszka Dygant rzadko pokazuje siostrę, ale tym razem zrobiła wyjątek. Natalia jest od niej siedemnaście lat młodsza

Agnieszka Dygant jest aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje nowe zdjęcia. Dzięki temu jej wielbiciele pozostają w nią w stałym kontakcie i mogą podejrzeć, jak wygląda jej codzienność. Niedawno aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie w towarzystwie mamy i młodszej siostry.

Agnieszka Dygant pokazała mamę i siostrę

Agnieszka Dygant od lat obecna jest w polskim show-biznesie. Popularność przyniosły jej seriale: ''Niania'', a także ''Prawo Agaty'', emitowane w stacji TVN. Mogliśmy ją podziwiać także w wielu produkcjach filmowych. O ile aktorka chętnie mówi o swojej pracy i dzieli się zakulisowymi ciekawostkami, o tyle rzadko wypowiada się na tematy prywatne. Do tej pory Agnieszka chroniła rodzinę przed błyskiem fleszy, nie pojawiała się w towarzystwie najbliższych na premierach. Wygląda na to, że postanowiła uchylić rąbka tajemnicy, bo niedawno na jej Instagramie pojawiło się rodzinne zdjęcie. Okazja wyjątkowa, bo był to Dzień Matki.

Nasza Mama. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Mam - napisała pod zdjęciem.

Panie spędziły wspólny dzień w ogrodzie, a całą relację z tego wyjątkowego dnia możecie zobaczyć poniżej. Nie zabrakło śmiechu, pięknych kwiatów, dobrego jedzenia i świetnej atmosfery.

Trzeba przyznać, że Agnieszka jest bardzo podobna do swojej mamy, ale uwagę skupiła na sobie również młodsza siostra aktorki, która jest równie piękna! Natalia jest siedemnaście lat młodsza od Agnieszki, jednak różnica wieku nie wpływa na ich relację. Siostry mają ze sobą świetny kontakt i mogą liczyć na siebie w każdej sytuacji.

Jakiś czas temu w rozmowie z magazynem ''Viva!'' Agnieszka zdradziła, że z Natalią łączy ją wiele wspólnych cech, a także charakterystyczny, dziąsłowy uśmiech.

Mamy podobny uśmiech, szerokodziąsłowy, jak go nazywam. A co do charakteru, myślę, że Natalia jest ode mnie znacznie bardziej asertywna – wyznała aktorka.

Niestety nie wiadomo, czym zajmuje Natalia, bo pilnie strzeże swojej prywatności. Agnieszka również nie zdradziła wiele na ten temat. Jedno jest pewne - taka siostra to prawdziwy skarb!