Brad Pitt zapuścił włosy i zmienił styl. Nowe zdjęcia są tego najlepszym dowodem. Chyba mu się przytyło

Brad Pitt wychodzi powoli z dołka, w jakim znajdował się od kilku lat. Aktor, który musiał pogodzić się z odejściem żony, popadł w alkoholizm, który powoli niszczył mu życie. Gwiazdor przerwał karierę, a żona utrudniała mu kontakt z dziećmi. Na szczęście w pewnym momencie ocknął się i stanął na nogi. Zagrał w ostatniej produkcji Quentina Tarantino, "Pewnego razy w... Hollywood", za rolę, w której zdobył pierwszego w życiu Oscara. Na gali wyglądał bardzo dostojnie i szarmancko. Jak prezentuje się w wersji "na co dzień"? Takiego Brada nie znaliśmy!

Brad Pitt na nowych zdjęciach paparazzi. Zmiana na dobre?

Obowiązkowa izolacja zmusiła do pozostania w domach nie tylko zwykłych śmiertelników, ale również i gwiazdy. Wiele aktorów straciło na jakiś czas pracę, w związku ze wstrzymaniem nagrań filmów, czy seriali. Zalicza się do nich również Pitt, który ostatnie miesiące spędził w willi w Malibu. We wtorek paparazzi przyłapali go jednak podczas pogawędki ze znajomym, który na spotkanie podjechał motocyklem.

Po zdjęciach widać, że Brad kontynuuje zapuszczanie włosów. Zaskakuje jednak stylizacja. Aktor postawił na dopasowaną ciemnozieloną koszulę i szerokie, wręcz za duże dżinsy. Całość uzupełnił białymi sneakersami. Wierne fanki z pewnością kupują i taką wersję Pitta.

