Uwielbiana gwiazda jest w zaawansowanej ciąży. Pochwaliła się zdjęciami z dużym brzuchem. Poród tuż-tuż

cerrie35 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Według mnie macierzyństwo nie czyni z kobiety prawdziwej kobiety, bo o kobietach które np. nie mogą mieć dzieci nie można powiedzieć, iż przez to są mniej wartościowe jako kobiety. Po prostu można być kobietą spełniającą się na wielu płaszczyznach życia, zarówno prywatnego jak i zawodowego.

Bycie matką raczej wydobywa z nas kobiet pokłady siły, cierpliwości i determinacji, o jakie wcześniej nigdy byśmy się nie podejrzewały. Przecież taka kobieta, która zostaje matką musi się zmierzyć z różnymi wścibskimi pytaniami, bo ktoś podważa czy matka właściwie opiekuje się dzieckiem. Z krytyką, bo nie robi czegoś jak przykładna matka polka powinna robić. Albo bo nie daje z siebie tyle ile prawdziwa matka polka powinna. No i te wieczne ciocie dobre rady (Matki, teściowe, itd.) w rodzinie, które się obrażają gdy matka nie chce korzystać z ich porad.

Także, tak. Bycie matką nie należy do najłatwiejszych zadań. Ale to, że nie chce się być matką, nie stawia według mnie kobiety w gorszym świetle, taka kobieta po prostu spełnia się w inny sposób. Nie wiem skąd to przeświadczenie, iż kobieta musi urodzić dzieci, bo inaczej będzie to według co niektórych ujmą na jej kobiecym honorze.