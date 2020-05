Edyta Górniak nie chce Justyny Steczkowskiej w "The Voice of Poland": Ja się staram wybierać w życiu relacje czyste

Edyta Górniak zdecydowanie będzie największą gwiazdą następnej edycji "The Voice of Poland". Najwyraźniej taka diwa swoją popularność wykorzystuje także do innych rzeczy. To ona wybiera z kim, jako członek jury, chce pracować. I jak się okazuje, produkcja bierze jej zdanie pod uwagę.

Edyta Górniak nie chce Justyny Steczkowskiej w "The Voice of Poland"

Jak dowiedział się portal SE.pl, informator związany z produkcją potwierdził, że Edyta nie chciała Justyny Steczkowskiej w jury. Artystka szczerze także powiedziała, z którymi wokalistami "może" pracować.

Górniak, która chce czerpać z pracy przyjemność, widziałaby się obok Michała Szpaka. Miała z nim co prawda mały konflikt, ale jest ciekawa kontynuacji współpracy. Wiadomo natomiast, że nie chce pracować z Justyną Steczkowską, która, jak sama się pochwaliła, jakiś czas temu otrzymała propozycję bycia trenerem - czytamy.

Przypomnijmy, że był czas, kiedy obie artystki zasiadły wspólnie przy stole jury programu "The Voice of Poland". Było to w 2014 roku i wyraźnie nie przepadały za swoim towarzystwem. Gdy Steczkowska nie pojawiła się w kolejnej edycji, Górniak nie kryła radości.

Nie żałuję, że nie będzie Justyny. Ja się staram wybierać w życiu relacje czyste, jestem przeciwnikiem intryg. Staram się nie dokuczać nikomu. Czasem mogę palnąć jakąś głupotę, ale nie jestem złośliwa i nie czerpię energii i radości z tego, że komuś zrobię przykrość - mówiła Edyta w rozmowie z portalem SE.pl.

Jak będzie tym razem?

Na pewno przekonamy się o tym, gdy uwielbiany przez Polaków program muzyczny wróci na naszą antenę. Kogo jeszcze chcielibyście zobaczyć w jury?