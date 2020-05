Kuba Wojewódzki straci kontrakt reklamowy przez "Nic się nie stało"? Hellena: Będziemy podejmować stosowne decyzje

162tony 8 minut temu Oceniono 2 razy 0

Chwilowo to te wszystkie Kuby, Turki, Jarki czy inne Magdaleny - straszą że "już za chwilę", "jak się przyjrzą sprawie", "za tydzień" ... to już zapowiadają że jak się poniedziałek zejdzie ze środą to pozwy złożą...



No ale z pozwami to jest tak że ... trzeba się tłumaczyć, nie na tłiterach, fejsbukach i innych instagramach ... w necie można pisać co się chce, ale w sądzie to już nie można mówić co się chce.