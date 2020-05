Dorota Gardias nie jest wprawdzie naczelną show-biznesową celebrytką, ale od czasu do czasu staje się bohaterką plotkarskich serwisów. Zazwyczaj dzieje się to wtedy, kiedy pokaże córkę, lub - jak stało się to w styczniu - pochwali się partnerem. No właśnie, fani życzyli jej wszystkiego dobrego w miłości, a tej już ponoć nie ma. Dwutygodnik "Flesz" donosi, że pogodynka została właśnie singielką.

Dorota Gardias rozstała się z partnerem

Magazyn nie podaje wprawdzie zbyt wielu szczegółów na temat rozstania. Informator donosi tylko, że powodem była "różnica charakterów". Plotki muszą być chyba prawdziwe, ponieważ z instagramowego profilu Doroty zniknęło zdjęcie, jakie opublikowała w styczniu, do którego zapozowały dłonie zakochanej pary.

Dorota Gardias instagram.com/dorotagardias

Cóż, jest nam bardzo przykro z powody rozstania, jednak dobrze, że stało się to po kilku miesiącach związku, aniżeli dłuższym czasie. Przypomnijmy, ukochanym pogodynki był niejaki Żurnalista, przedstawiający się w mediach jako:

Anonimowy pisarz. Hank Moody dzisiejszego świata. Autor pięciu bestsellerów.

Dawid mimo że jest pisarzem, ponoć nie chciał być osobą publiczną, co musiało być lekkim utrudnieniem w obcowaniu z gwiazdą największej stacji komercyjnej w kraju.

Dawid jest skromnym chłopakiem. Nie interesuje go show-biznes i w ogóle nie chce funkcjonować w mediach – mówił jakiś czas temu informator "Party".

Na Instagramie na próżno szukać zdjęć jego twarzy. Mężczyzna większość swoich postów poświęca prezentacji tatuaży.

