Oliwia Bieniuk w nowej sesji zdjęciowej. Fani zachwyceni: Komentarz jest zbędny

Oliwia Bieniuk od lat wzbudza wielkie zainteresowanie mediów. Zdjęcia, które publikuje w sieci nastoletnia córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, zwykle wywołują niemałe emocje. Oliwia to z pewnością aspirująca modelka. Ma już na koncie parę sesji reklamowych, w tym rodzinnych, do których pozowała razem z tatą i braćmi. Ostatnio jednak to wyraźnie nabrało tempa. Warto przypomnieć, że jaki czas temu zachwycała się nią sama Natalia Siwiec. Tym razem pokazała kolejne efekty sesji i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę pięknie.

Oliwia Bieniuk pozuje jak modelka

Urywki sesji mogliśmy zobaczyć na jej InstaStory. Oliwia pozowała tam jak prawdziwa modelka - zmieniała profile i pracowała przed aparatem. Ujęcia była w iście paryskim stylu. Chwilę później opublikowała pierwsze gotowe zdjęcia.

Bonsoir! - cudowne zdjęcia robiła @venetjen bardzo dziękuje - podpisała post.

Zobaczcie, jak pozuje:

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk pozuje jak modelka

Nic więc dziwnego, że pod postem pojawiła się masa komentarzy.

Może ciężko w to uwierzyć, ale córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka w tym roku skończy już 18 lat. Mimo że Oliwia skupia się przede wszystkim na nauce, to i tak cieszy się olbrzymią popularnością w sieci. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 124 tysiące obserwatorów, a ta liczba rośnie z dnia na dzień. Nic dziwnego - nastolatka jest przepiękna. Niektórzy sugerują, że to żywa kopia mamy, inni zaś zauważają przede wszystkim podobieństwo do ojca. Cóż, z pewnością każda z tych osób ma trochę racji.