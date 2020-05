Kasia Tusk po raz pierwszy pochwaliła się zdjęciem z okresu ciąży. ''Przy stoliku siedziały już trzy pokolenia kobiet''

etykieta.zastepcza 2 godziny temu 0

Hahahaha!!! "Pilnie strzeże prywatności", ale co minutę musi wypierdzieć kolejnego njusa o sobie...

Teraz z nudów pokażę wam fotkę ze stolikiem. Ach, zapomniałabym, że stolik z Paryźa, i byłam w Hotelu Le Pleple i piłam kawkę, jak zawsze pyszną w Cafe Le Krłasąt.

Lajkujcie oczywiście, bo muszę pojechać do Mediolanu na kolejne cudowne zakupy i też wam fotki prześlę do lajkowania.