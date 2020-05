"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia urodziła! Znamy płeć i imię dziecka

"Ślub od pierwszego wejrzenia" dopiero co dobiegł końca, ale to nie koniec emocji po programie. W tym sezonie wyjątkowo aż dwie pary zdecydowały się kontynuować małżeństwo, w tym Oliwia i Łukasz. Początkowo widzowie nie dawali im dużych szans, ale uczestników show szybko połączyło prawdziwe uczucie. Co więcej, właśnie doczekali się pierwszego dziecka.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia urodziła

Oliwia i Łukasz długo ukrywali, że spodziewają się pociechy. Nie mogli bowiem, zdradzić że są razem przed zakończeniem emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kobieta urodziła w Dzień Matki. Radosną nowinę ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, który śledzi już prawie 200 tysięcy osób.

Najlepszy prezent na Dzień Mamy, jaki mogłam sobie wymarzyć. Razem z Frankiem mamy się superancko i już nie możemy się doczekać, kiedy tata @elkuchta zabierze nas do domu - napisała obok zdjęcia dziecięcej rączki.

Gratulujemy! Mamie oraz dziecku życzymy dużo zdrowia. 26 maja już na zawsze będzie podwójnie wyjątkowym dniem dla Oliwii.