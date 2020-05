26 maja to wyjątkowy dzień nie tylko dla mam, ale i dla dzieci. Z tej okazji Agnieszka Sienkiewicz wrzuciła na swój instagramowy profil archiwalne zdjęcie ze swoją mamą. Fotka została przygotowana podczas przygotowań do ślubu aktorki.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Sienkiewicz chwali się efektami treningów z Anną Lewandowską

Agnieszka Sienkiewicz na ślubnym zdjęciu

Agnieszka Sienkiewicz rzadko kiedy wrzuca do sieci prywatne zdjęcia. Co prawda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale na jej profilu na Instagramie nie zobaczymy twarzy dzieci. Gwiazda niechętnie pokazuje też swojego męża. Od czasu do czasu zdarza jej się jednak uchylić rąbka tajemnicy. Tym razem gwiazda "Przyjaciółek" uraczyła swoich obserwatorów fotką z dnia ślubu.

Uwielbiam to zdjęcie... Jest dla mnie symboliczne w pewnym sensie... Idziesz do przodu, podejmujesz własne decyzje, odnosisz własne sukcesy i popełniasz błędy... Ale kiedy się odwrócisz, Mama zawsze tam będzie, tuż za Tobą... W każdej chwili gotowa Ci pomóc - czytamy w opisie.

Wzruszający post Agnieszki Sienkiewicz poruszył jej fanów.

Piękne zdjęcie i piękne słowa.

Zainspirowała mnie Pani, aby i swojej Mamie podziękować za to, że zawsze jest tuż za mną!

Przepięknie napisane - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że Agnieszka Sienkiewicz od niemal trzech lat jest szczęśliwą mężatką. 27 maja 2017 roku poślubiła Mikołaja Gauera. Para doczekała się dwóch córek: 4-letniej Zofii i rocznej Marii.