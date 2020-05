Po rozstaniu z Julią Wieniawą, Antek Królikowski zaczął spotykać się z Kasią Dąbrowską. Wybranka aktora nie jest związana z show-biznesem i póki co nie wykazuje większego zainteresowania światem gwiazd. Co prawda bywa z Antkiem na salonach, jednak para nie pozuje razem na okolicznościowych ściankach. Dziewczyna nade wszystko ceni sobie prywatność, a jej profil na Instagramie jest niepubliczny.

REKLAMA

Zobacz wideo Antek Królikowski o swojej dziewczynie Kasi

Antek Królikowski wyprawił urodziny ukochanej

Antek Królikowski regularnie wrzuca do sieci zdjęcia z Kasią Dąbrowską. Kilka dni temu partnerka aktora świętowała 26 urodziny. Z tej okazji Antek wyprawił jej imprezę w gronie najbliższych. Nie zabrakło pozostałych członków rodziny Królikowskich. Wideorelacja z przyjęcia trafiła na Insta Stories aktora. To dzięki niej fani pary dowiedzieli się, że Kasia otrzymała od Antka wyjątkowy prezent urodzinowy - album z memami.

Po prezentach był też czas na okrągły tort. Antek uwiecznił ukochaną zdmuchującą świeczki. Jedno jest pewne, Królikowski spisał się na medal. Kasia była zachwycona urodzinową imprezą. Szczęśliwa solenizantka podziękowała Antkowi na Instagramie, a przy okazji pochwaliła się ich całuśnym zdjęciem. Królikowski wrzucił jej post na swoją instagramową relację.

Antek Królikowski z dziewczyną Instagram/antek.krolikowski

Jak widać miłość Antka i Kasi kwitnie. Póki co para nie planuje jednak ślubu. Co prawda jakiś czas temu internauci dostrzegli pierścionek na palcu Dąbrowskiej, ale ta szybka odniosła się do przypuszczeń i zdementowała, jakoby zaręczyła się z Królikowskim.