Tym razem do swojego mieszkania widzów MTV zaprosi popularna influencerka i wokalistka! Magda opowie, jak wyglądały prace nad aranżacją wnętrza i które z pomieszczeń jest jej ulubionym.

Prowadząca, Nina Cieślińska, odkryje tajemnice szuflady pełnej słodyczy, dowie się na co młoda gwiazda najchętniej wydaje pieniądze i czy w jej szafie panuje porządek. W trakcie zwiedzania mieszkania Magda zdradzi również kulisy swojego nowego projektu oraz pokaże kilka z wielu prezentów, jakie otrzymuje od fanów. Widzowie dowiedzą się również, jak wyglądają prace nad debiutanckim krążkiem wokalistki.

Zobaczcie fragment odcinka:

To wszystko i jeszcze więcej w „MTV Cribs” na kanale MTV Polska w serwisie YouTube.

"MTV Cribs" wróciło do telewizji

"MTV Cribs" to jeden z hitowych formatów stacji MTV. Część z Was pewnie pamięta go z lat 2000. Dwadzieścia (!) lat temu, w programie mogliśmy oglądać chaty największych gwiazd, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Póki co, w odświeżonym po latach programie, mieliśmy okazję zerknąć do amerykańskiego domu Sandry Kubickiej.

Premierowe odcinki publikowane są we wtorki i czwartki. Też nie możecie się już doczekać?