Rozwód z Piotrem Żyłą pozwolił jego byłej już żonie, Justynie, zaistnieć w show-biznesie. Ambitna celebrytka zdążyła dostać i stracić program o rodzinnych konfliktach, wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami", a także pojawić się na okładce "Playboya". Obecnie Justyna Żyła przygotowuje się do premiery kolejnego programu. Projekt jest owiany tajemnicą, ale plotki głoszą, że w show była żona skoczka będzie szukała nowego partnera.

Justyna Żyła pochwaliła się mamą na Instagramie

Mocny debiut w show-biznesie przyniósł spore zainteresowanie życiem prywatnym Justyny Żyły. Celebrytka od czasu do czasu uchyla rąbka tajemnicy w mediach społecznościowych, ale na ogół stara się nie zdradzać zbyt wiele. Z okazji Dnia Matki pochwaliła się rodzinnym zdjęciem, na którym widzimy jej rodzicielkę.

Moja najukochańsza. Najlepsza mama, najukochańszy człowiek, nasza Mamuś. Kochamy cię najbardziej na świecie. Dołożę... Najlepsza babcia - czytamy w opisie.

Od razu widać, że Justyna jest bardzo podobna do swojej mamy. Uwagę zwraca też fryzura Żyły. Wiedzieliście o tym, że kiedyś była brunetką z grzywką? Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do jej blond włosów, ale musimy przyznać, że ładnemu we wszystkim ładnie.

Justyna Żyła - rozwód

Mimo że od rozwodu Justyny Żyły z Piotrem minęło już trochę czasu, to celebrytka ponownie odniosła się do rozstania z byłym mężem w ostatnim wywiadzie. Szczerze wyznała, że czuła się zakompleksiona. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.