26 maja to wyjątkowy dzień nie tylko dla mam, ale i dla dzieci. Jak co roku gwiazdy chwalą się w mediach społecznościowych zdjęciami ze swoimi pociechami. Katarzyna Cichopek nie jest wyjątkiem. Na instagramowym profilu aktorki pojawiło się już selfie, do którego zapozowała z jedenastoletnim synem Adamem i siedmioletnią córką Heleną.

Katarzyna Cichopek pokazała córkę na Instagramie

Katarzyna Cichopek chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Gwiazda "M jak miłość" szczególnie upodobała sobie Instagram. Jej profil śledzi już blisko 400 tysięcy osób. Aktorka relacjonuje w sieci codzienność, jednak konsekwentnie przestrzega jednej zasady, a mianowicie nie pokazuje twarzy dzieci. Od czasu do czasu Adam i Helena odwracają się jednak nieśmiało w stronę obiektywu. Tak też było tym razem. Na ostatnim zdjęciu Katarzyny Cichopek wyraźnie widać twarz jej córki.

Moje Szczęścia. Dziękuję za Waszą miłość i radość. Mamusiu moja Kochana, Ty wiesz, że jesteś najlepsza! Wszystkiego najlepszego Dla wszystkich Mam! - czytamy pod rodzinnym zdjęciem aktorki.

Fotka Kasi i jej dzieci rozczuliła internautów. W komentarzach zaroiło się od miłych słów.

Cudne zdjęcia.

Piękny widok.

Śliczności - czytamy.

Czyżby Katarzyna Cichopek na dobre zaczęła pokazywać Helenę na Instagramie? A może to tylko "wypadek" przy pracy? Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne rodzinne zdjęcia aktorki.