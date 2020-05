Izabela Janachowska zdecydowanie należy do grona celebrytek, które aktywnie prowadzą media społecznościowe i chętnie dzielą się życiem prywatnym z internautami. Tym razem było podobnie. W ten wyjątkowy dzień, jakim jest Dzień Matki, Janachowska pokazała, jaki dostała prezent od najbliższych. Na InstaStory zamieściła wideo, na którym widzimy, jak jej roczny synek wręcza mamie kwiatki.

Izabela Janachowska świętuje Dzień Matki

Z pewnością całą niespodziankę naszykował mąż Janachowskiej, Krzysztof. Postanowił, że ich synek Christopher wręczy mamie bukiet białych konwalii. Zobaczcie, jak maluch poradził sobie z takim wyzwaniem. Ostrzegamy, wideo jest naprawdę urocze. :)

Całe wideo możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz wideo Izabela Janachowska świętuje Dzień Matki

Warto przypomnieć, że synek Izabeli Janachowskiej niedawno świętował swoje pierwsze urodziny. Jednak jego sławna mama zachowała się zgodnie z zaleceniami i zrezygnowała z wystawnego przyjęcia. Choć ten dzień spędzili w gronie tylko najbliższej rodziny (a miało być przyjęcie dla kilkudziesięciu osób) to wedding plannerka nie zrezygnowała z wystawnego tortu czy pięknych dekoracji.

Izabela Janachowska o macierzyństwie

Izabela Janachowska została mamą dokładnie 10 maja. To właśnie wtedy na świat przyszło jej pierwsze dziecko, syn Christopher Alexander. Odkąd maluch pojawił się w życiu Izabeli, jej media społecznościowe obfitują głównie w tematykę macierzyńską. Chłopiec natychmiast stał się oczkiem w głowie rodziców. Wielu fanów zastanawiało się nad dosyć niepopularnym imieniem synka organizatorki ślubów. Okazuje się, że jest to imię po tacie malucha, który nazywa się Krzysztof. Jednak Izabela wie, że imię to w polskim brzmieniu sprawia duże problemy z wymową poza granicami naszego kraju i chciała ułatwić synkowi życie w przyszłości.