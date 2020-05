Małgorzata Rozenek świetnie porusza się w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie śledzi ją ponad 1,2 miliona osób, co sama zainteresowana chętnie przekłada na niezłe zarobki. Ciężarna gwiazda bardzo często zamieszcza posty sponsorowane, za które dostaje duże wynagrodzenie. Tym razem najnowsza reklama nie spodobała się internautom, którzy zarzucili celebrytce, że mało kogo stać na polecane przez nią produkty i usługi.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek podczas sesji z koniem. Porównała się do Beyonce

Małgorzata Rozenek skrytykowana za reklamę na Instagramie

Małgorzata Rozenek za kilka tygodni powita na świecie trzecie dziecko. Mimo zaawansowanej ciąży wciąż prężnie działa na Instagramie, gdzie ostatnio zareklamowała specjalny zestaw do pobierania krwi pępowinowej. To nie spodobało się fanom.

Opłaty podstawowe za pobranie, preparatykę i badanie, zdeponowanie komórek macierzystych oraz ich przechowywanie w pierwszym roku życia dziecka, co reklamuje Małgosia, wahają się pomiędzy 1600 zł, a 3000 zł i to przy ciąży pojedynczej. Trzeba przyznać, że ceny są dość wysokie, co zauważyły również oburzone internautki.

Proponuję pójść do normalnej pracy, wtedy Pani zobaczy, ile się w Polsce zarabia i na co ludzi stać. Ręce opadają - napisała jedna z obserwatorek.

Małgosia nie pozostała dłużna na zaczepkę i szybko się wytłumaczyła.

Dlaczego mnie Pani atakuje? Czy to jest moja wina, że w Polsce zarabia się tak a nie inaczej? - dopytywała Małgosia.

Pod postem kilkoro innych internautów zarzucało Małgosi zbyt częste reklamowanie produktów. Sama zainteresowana przyznała, że promuje jedynie te rzeczy, z którymi się utożsamia.

Przekonała was?

ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Rozenek jest w 9. miesiącu ciąży i narzeka na niedogodności. "Jeszcze będziemy szczupłe"