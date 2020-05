Od ponad tygodnia wszystkie zakłady fryzjerskie w Polsce są ponownie otwarte. Setki tysięcy kobiet ruszyło do ulubionych fryzjerów, aby odświeżyć zaniedbane przez izolację włosy. Wśród nich znalazło się wiele celebrytek w tym także Julia Wieniawa, która wizytę zrelacjonowała oczywiście na Instagramie. Fani są pod wrażeniem jej pięknych włosów, a ta zdradza, że to zasługa genów. Wspólne zdjęcie z babcią, które zamieściła, rozwiewa wszelkie wątpliwości. To po niej ma włosy.

Julia Wieniawa pokazała babcię

Julia Wieniawa tuż po wizycie u fryzjera wybrała się wraz z siostrą do babci. Na Instagramie zaprezentowała wspólną fotkę z babcią i młodszą siostrą, którą zrobiły na tle obrazów namalowanych przez jej ojca.

Babcia, jej naturalne włosy i wnuczki - napisała pod postem.

Fotka cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród fanów, jak również innych celebrytów. Komentarze zostawili m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Małgorzata Rozenek, Katarzyna Zielińska, Agata Młynarska czy Cleo. Wszystkie panie były pod wrażeniem włosów babci Julii Wieniawy.

Jaka piękna babcia. Jakie podobieństwo.

Julka, Ty jesteś cała babcia. Piękna kobieta. Piękne wszystkie.

Też takie będziesz miała Julka

Julko, jest to jedno z najpiękniejszych zdjęć kobiet, jakie widziałam - czytamy pod postem.

Również dostrzegacie tak duże podobieństwo?

