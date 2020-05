aga_pomaga pół godziny temu 0

Ludzie, skoro to czytacie to chyba jednak Was ciekawi ....

Tylko po co ta zazdrość? Oboje są nastolatkami i maja prawo do wzajemnej relacji i uczucia, niekoniecznie dzisiaj wiedzą "czy to przyjaźń czy kochanie" :)

Skoro dla Was już było i minęło to pozwólcie młodym

Pozdrawiam serdecznie! Jeśli miłość to tylko z przyjacielem