Michał Żebrowski świeci przykładem na zdjęciu z żoną i synami. "Nowoczesna rodzina to rodzina bezpieczna"

cerrie35 godzinę temu 0

A czy jest coś co dla was nie byłoby urocze? Niemowlę ubrudzone jedzeniem, urocze. Niemowlę które zrobi dziwną minę, urocze. Pies liżący jakąś celebrytkę po twarzy, urocze. Rozenkowa z podwójnym podbródkiem jak śpi, urocze. Lewandowska chwaląca się brzuchem po ciąży, urocze. I tak można by wymieniać bez końca. Pogięło was? Noszenie maseczek w czasie korony jest normalnym stanem rzeczy, a są tacy którzy uważają to za urocze??