Zaledwie kilka dni temu media na całym świecie obiegła wiadomość o tym, że Usain Bolt po raz pierwszy został ojcem. Tymczasem "Daily Mail" donosi, że świeżo upieczony tata flirtował z inną kobietą zaledwie kilka dni przed narodzinami jego dziecka. Brytyjska modelka Shari Halliday twierdzi, że sportowiec pisał do niej pikantne wiadomości, w których prosił o przesłanie roznegliżowanych zdjęć.

Usain Bolt wdał się w romans z 22-letnią modelką?

W rozmowie z "The Sun" 22-letnia Shari Halliday wyznała, że poznała Usaina Bolta latem ubiegłego roku w klubie nocnym. Od tamtej pory dwójka miała od czasu do czasu wysyłać sobie SMS-y. Ponoć mistrz olimpijski nazwał modelkę "seksowną" i zwracał się do niej per "skarbie". Halliday dodała też, że w rozmowach z nią Bolt nie wspominał o swojej wieloletniej partnerce, Kasi Bennet, a o narodzinach ich pierwszego dziecka dowiedziała się dopiero z mediów.

Powinnam lepiej sprawdzać ludzi - powiedziała w rozmowie z "The Sun"

Warto dodać, że ciąża partnerki Usaina Bolta nie była owiana tajemnicą. Para ogłosiła, że spodziewa się dziecka jeszcze na początku tego roku. Brytyjka twierdzi jednak, że była tego nieświadoma, dlatego też w czasie izolacji jako pierwsza napisała do sportowca. Ten z kolei miał ją poprosić o wspomniane zdjęcia. "Daily Mail" donosi, że w odpowiedzi Bolt otrzymał dwie fotki, na których Halliday ma na sobie tylko bieliznę.

Agent Usaina Bolta został poproszony o komentarz w tej sprawie, jednak póki co milczy. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy media rozpisują się o niewierności olimpijczyka. Kilka lat temu do sieci trafiły jego dwuznaczne zdjęcia z pewną piękną Brazylijką.