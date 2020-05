Wiktoria G±siewska trafiła do show-biznesu jeszcze jako kilkuletnia dziewczynka. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiała na planie takich produkcji, jak między innymi "Rodzina zastępcza" czy nominowany do Oscara "Katyń". Przełomem w jej karierze okazała się być jednak dopiero rola Agaty w "Rodzince.pl". Dodatkow± popularno¶ć zapewnił jej też zwi±zek z Adamem Zdrójkowskim. Obecnie profil 21-latki na Instagramie ¶ledzi ponad 900 tysięcy, co potwierdza jej siln± pozycję w branży.

Wiktoria G±siewska pokazała młodszego brata na Instagramie

Gwiazdy kochaj± media społeczno¶ciowe. To wła¶nie na Instagramie dziel± się swoj± codzienno¶ci± i przeżywaj± "dramy" z internautami. Na profilu Wiktorii G±siewskiej nie u¶wiadczymy jednak kontrowersji. Młoda aktorka dba o swój wizerunek w sieci. Najczę¶ciej chwali się swoimi selfie, ale sporadycznie pokazuje też członków rodziny. Ostatnio na Instagramie G±siewskiej zadebiutował jej młodszy brat. Oskar skończył 8 lat. Chłopiec jest bardzo podobny do swojej starszej siostry.

W dniu swojego ¶więta solenizant mógł liczyć na atrakcje i przyjemno¶ci. Jedn± z nich był truskawkowy tort. W komentarzach pod wspólnym zdjęciem Wiktorii i Oskara niemal od razu zaroiło się od miłych komentarzy.

Wspaniało¶ci dla Was ¶liczno¶ci.

Jakie słodziaki.

Jaki cudowny tort!

Wypiek rzeczywi¶cie robi wrażenie. Ciekawe, czy Wiktoria sama go upiekła? Oczywi¶cie doł±czamy się do urodzinowych życzeń dla Oskara. 100 lat!