Mama Ani Lewandowskiej nakręciła film. To niezwykła historia, a łzy same napływają do oczu

Maria Stachurska, mama Ani Lewandowskiej, postanowiła nakręcić film, w który poruszyła historię swojej krewnej - położnej z Auschwitz. Stanisława Leszczyńska jest główną bohaterką filmu, a jej życiorys powoduje, że łzy same napływają do oczu. Produkcja jest obowiązkową propozycją dla tych, którzy nie znają jeszcze jej historii.

Mama Ani Lewandowskiej nakręciła film

Produkcja opowiada o losach Stanisławy Leszczyńskiej, która razem z matką trafiła do obozu zagłady Auschwitz za pomoc Żydom w łódzkim getcie. Stanisława z zawodu była położną, a w obozie pokazując papiery potwierdzające zawód, przekonała Mengele, by zostać obozową akuszerką. Choć Mengele się zgodził, dostała od niego jasny rozkaz: "Zabijać każde nowonarodzone dziecko, nie odcinać pępowiny, nie dbać o matki". Nigdy go nie wykonywała.

Stanisława Leszczyńska, Maria Stachurska Screen Facebook 'Położna'

Mimo zagrożenia życia Leszczyńska odebrała w Auschwitz ponad 3 tysiące porodów. Robiła wszystko, by rodzące mimo tragicznych warunków miały trochę wytchnienia i pomocy w tym trudnym czasie.

W obozie Leszczyńska dokonywała prawdziwych cudów. Zdobywała dla maluchów kawałki materiałów lub papier, w które mamy mogły choć trochę je owinąć. Ryzykowała życiem, by pomagać ciężarnym. Leszczyńska odbierała porody codziennie przez dwa lata bycia w obozie. Ostatnie dziecko przyjęła w momencie, kiedy naziści palili obóz. Mamę i malucha uratowała z płonącego baraku.

Film "Położna" jest wyjątkowy z dwóch powodów. Maria Stachurska jako członek rodziny Leszczyńskich miała dostęp do prywatnych dokumentów rodzinnych. Po drugie, mama Anny Lewandowskiej wykazała się ogromną wrażliwością. Udało jej się też dotrzeć do pięciu osób, które urodziły się w Auschwitz.

