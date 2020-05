Anna Stelmaszczyk zasłynęła jako uczestniczka szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". W reality-show TVP udało jej się poznać Jakuba, z którym planowała ułożyć sobie życie. Niestety czas zweryfikował łączące ich uczucie i niedługo po zakończeniu zdjęć do telewizyjnego show para się rozstała. Mimo to Ania wciąż cieszy się popularnością wśród fanów programu na Instagramie. Śledzi ją tam ponad 70 tysięcy użytkowników. Ostatnio zamieściła tam zdjęcia sprzed 13 lat, co z pewnością jest nie lada gratką dla jej obserwatorów.

REKLAMA

Zobacz wideo 'Rolnik szuka żony'. Pary, które przetrwały

Ania z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się startymi zdjęciami syna

Ania została mamą już jako 22-latka. Właśnie minęło 13 lat od czasu, gdy urodził się jej syn. Dumna mama wróciła wspomnieniami do tamtych chwil. Z okazji urodzin swojej pociechy udostępniła archiwalne zdjęcia z początków macierzyństwa. Przy okazji możemy zobaczyć, jak wyglądała jeszcze na długo przed epizodem w programie TVP.

ZOBACZ TEŻ: Ania z "Rolnik szuka żony" zmieniła nazwę na Instagramie. Wszystko przez Jakuba

Dokładnie 13 lat temu o godz. 20:05 zostałam mamą. Bardzo szczęśliwą mamą, bo spełniło się pierwsze moje marzenie. Miałam wtedy 22 lata, a nawet nie wiem kiedy to zleciało. Czy jest łatwo? Nie zawsze. Czy warto? Zawsze WARTO. Bo kim i gdzie bym teraz była? Nad tym się nie zastanawiam, bo wiem na pewno, że czułabym pustkę i nie byłabym tym, kim jestem teraz. Uściski dla wszystkich dzielnych cudownych mam - pisze pod postem dumna mama.

Pod postem pojawiła się cała masa życzeń urodzinowych dla chłopca. Niektórzy internauci pochwali również Anię za nienaganną figurę po ciąży.

I taka figura po porodzie? WOW. Najlepsze życzenia dla synka.

Nic się nie zmieniłaś. Zgrabna jak zwykle- zachwalają pod zdjęciem.

Wiedzieliście, że Ania ma już 13-letniego syna?