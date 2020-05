Jakub Rzeźniczak po raz pierwszy pokazał córkę! Internauci: Cały tata

Życie osobiste Jakuba Rzeźniczaka jest równie pełne zwrotów akcji, co jego sportowa kariera. W ubiegłym roku głośno było o jego burzliwym rozstaniu z modelką Edytą Zając, a jeszcze wcześniej na jaw wyszło, że piłkarz ma nieślubne dziecko. Od tamtej pory sportowiec nabrał wody w usta i nie komentował medialnych doniesień na temat swojej pociechy, aż do dziś, kiedy opublikował kilka wspólnych zdjęć.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Zając o romansach w "Tańcu z Gwiazdami": "Byłoby o czym pisać"

Jakub Rzeźniczak pierwszy raz pokazał córkę

Mimo że osobiste perypetie Jakuba Rzeźniczaka są o wiele częściej opisywane w prasie kolorowej niż jego osiągnięcia sportowe, to sam zainteresowany stroni do komentowania życia rodzinnego. Owszem, niespełna rok temu przyznał się do posiadania dziecka z nieślubnego łoża, jednak nie zdradził jeszcze, kim jest matka pociechy.

ZOBACZ TEŻ: Jakub Rzeźniczak walczy o Edytę Zając? Ostatnio wyznał, że żałuje zdrady. Teraz opublikował poruszający post. "Z czasem potrzebujemy dłoni"

Niemałym zaskoczeniem dla fanów piłkarza jest jego najnowszy post na Instagramie. Jakub Rzeźniczak zamieścił kilka zdjęć z córką Inez, które zostały wykonane podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej autorstwa fotografki Eweliny. Tej samej, z której usług skorzystała również Agnieszka Kaczorowska.

Na zdjęciach widzimy, jak szczęśliwy tata bawi się z córką. Fani są zachwyceni rodzinnym obrazkiem i zauważają wielkie podobieństwo pomiędzy piłkarzem a Inez.

Super. Twoja kopia Kubuś.

Ależ ona podobna do taty.

Słodki maluszek i jaka ona do tatusia podobna - piszą w komentarzach.

Również zauważacie tak duże podobieństwo?