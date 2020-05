Afera Veclaim rozpoczęła się w piątek 22 maja na profilu Karoliny Domaradzkiej. Na instagramowej relacji stylistki pojawiło się nagranie, na którym widać, że koszulka Veclaim ma metkę popularnej firmy Fruit of The Loom, której T-shirty kosztują ok. 20 złotych. W sieci rozpętała się burza, firma Jessiki Mercedes wydała oświadczenie, które tylko pozostawiło niesmak. Dzień później głos zabrała założycielka firmy i zadeklarowała, że będzie przyjmować zwroty. Wściekli nabywcy bluzek Veclaim zaczęli je sprzedawać.

Klientki Veclaim sprzedają koszulki

Koszulki z kolekcji basic są obecnie niedostępne na stronie Veclaim. Ich ceny rozpoczynały się od 199 zł, a kończyły się na 239 złotych. Na stronie Jessiki wciąż widnieje informacja, że są wyprodukowane w Polsce, chociaż koszulki od Fruit of The Loom są szyte w Maroku.

Koszulki Veclaim screen Veclaim

Wściekli klienci firmy Jessiki Mercedes zaczęli sprzedawać koszulki Veclaim na różnych stronach. Przeglądając portale aukcyjne, można zauważyć, że konsumenci chcą odzyskać pieniądze, wystawiając T-shirty w zbliżonych cenach do oryginalnej kwoty, którą musieli zapłacić w sklepie Veclaim. Koszulki można zakupić od 100 do 195 zł.

Koszulki Veclaim screen Vinted

Niewątpliwie chęć pozbycia się koszulek Veclaim może wynikać z rozczarowania i złości, że przepłaciło się za produkt warty o wiele mniej. Myślicie, że Jessice Mercedes uda się odbudować nadszarpnięte zaufanie klientów?

