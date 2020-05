gosiawitkowska pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

zważywszy na to , że to sportsmenka i dziwne by było gdyby mięśnie brzucha nie wróciły jej w szybkim czasie do stanu sprzed ciąży, brzuch kogoś kto zawodowo ćwiczy non stop codziennie nie może wyglądać jak brzuch ktosia kto 8 godzin siedzi za biurkiem, później musi ogarnąć rodzinę , dom itp itd a o 22.00 pada na pysk i ani myśli, żeby jeszcze fitnes, brzuszki i do tego cardio zrobić jak się należy.