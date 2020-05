Doda zamieściła zdjęcie z rodzicami. Ojciec zaskakuje świetną formą. Internauci chwalą: Tata jakie ma muskuły!

Ostatnimi czasy Doda aktywnie angażowała się w życie społeczne kraju, ostro krytykując Jacka Kurskiego oraz aferę w radiowej Trójce. Teraz najpewniej piosenkarka postanowiła uciec od przytłaczającej rzeczywistości i wybrała się na odpoczynek do rodzinnego Ciechanowa.

Doda odwiedziła rodziców

Doda postanowiła nadrobić rodzinne zaległości i po czterech miesiącach odwiedziła rodziców w Ciechanowie. Piosenkarka podzieliła się z fanami zdjęciami, które pokazują, jak bardzo artystka cieszy się z tego spotkania. Na zamieszczonych na Instagramie fotografiach piosenkarka pozuje w towarzystwie mamy i taty.

Po czterech miesiącach w końcu odwiedziła rodziców i wszyscy żyjemy - napisała wokalistka.

Obserwatorzy piosenkarki w sposób niezwykle pozytywny zareagowali na jej rodzinne zdjęcia. Prawdziwą furorę tym razem zrobiła jednak nie Doda, a... jej ojciec! Siedemdziesięciolatek zaimponował Internautom wyjątkową tężyzną fizyczną. Jego muskularne ramiona zrobiły na fanach artystki ogromne wrażenie:

A tata jaka łapa - sztos. Mamusia też niczego sobie. Oczywiście Doda mistrzyni. Śliczna rodzinka. Pozdrawiam.

Tatuś jaka łapa. Jest forma.

Tata jakie ma muskuły - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że tata gwiazdy, Paweł Rabczewski, w przeszłości był znanym sportowcem. Mężczyzna zasłynął w dziedzinie podnoszenia ciężarów. Na swoim koncie ma nawet kilka medali z mistrzostw świata i Europy. Najnowsze zdjęcia opublikowane przez artystkę są dowodem na to, że po zakończeniu kariery były kulturysta nadal poświęca swój czas ćwiczeniom fizycznym. Wygląda na to, że to po nim Doda odziedziczyła zamiłowanie do sportu.