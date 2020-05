Eliza Trybała zasłynęła w polskich mediach kilka lat temu, gdy wzięła udział w pierwszej edycji programu "Warsaw Shore". Celebrytka uwielbiająca wówczas frywolną zabawę nie spodziewała się, że w reality-show znajdzie miłość swojego życia - Trybsona. Para odeszła po pierwszym sezonie i pobrała się, a owocem ich miłości są dwie córki. Dumna mama chętnie pokazuje je w mediach społecznościowych. Tym razem pochwaliła się zabawnym nagraniem.

Zobacz wideo Seks to dla mnie tylko przyjemność'. Tak Elizka z 'WS' mówiła jeszcze 5 lat temu. Dziś? Trybson będzie dumny

Eliza Trybała śmieszkuje z córkami na Instagramie

Eliza Trybała w przeciwieństwie do większości rodzimych celebrytów nie ma problemu z pokazywaniem wizerunku swoich pociech w mediach społecznościowych. Chętnie relacjonuje na Instagramie wspólne zabawy, stało się tak i tym razem. Na nagraniu zamieszczonym przez celebrytkę widzimy, ja ta zostawia córki same jedynie na chwile i prosi je, aby poczekały na nią, zanim zaczną zajadać się rurkami z kremem. Tuż po tym, jak Eliza zniknęła z pola widzenia, dziewczyny szybko zabrały się za pałaszowanie, co możemy obejrzeć na Instagramie ich mamy. Zobaczcie zresztą sami.

#fruitsnackchallege Moje dziewczyny go nie zdały i wcale mnie to nie zaskoczyło - czytamy pod nagraniem.

Elizę bardzo rozbawiła reakcja córek. Podobnego zdania są również jej fani, o czym dali znać w komentarzach pod postem.

Młode są mega. Ewidentnie sobie w życiu poradzą.

Ale jakie mądre! Tak gryzły, żeby mama się nie zorientowała.

Haha, ale one są boskie - piszą pod nagraniem.

Podzielacie entuzjazm internautów?

