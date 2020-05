Katarzyna Cichopek prężnie działa w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami momentami z życia prywatnego. Na jej instagramowym profilu zobaczymy zarówno fotografie z mężem z romantycznych sesji nad wodą, jak i relacje ze wspólnie spędzonych chwil z rodziną. Tym razem aktorka pochwaliła się wycieczką, podczas której poczuła się jak królowa. Nic dziwnego, skoro do zdjęć pozowała na tle pięknego zamku.

Katarzyna Cichopek jako królowa?

Wiosenna pogoda zachęciła aktorkę do tego, by więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Katarzyna Cichopek wybrała się na wycieczkę, by zwiedzić zamek w Mosznie. Widać, że czuła się tam jak ryba w wodzie, pozując na tle ogromnego budynku oraz biegając i skacząc po trawie. Uroku dodawała jej zwiewna czerwona spódnica w groszki, która w połączeniu z jasnym swetrem tworzyła iście dziewczęcy look. Celebrytka zachwyciła internautów nie tylko stylizacją, ale również zgrabnymi nogami, które zaprezentowała na fotografiach. Katarzyna sama przyznała, że czuje się jak królowa.

Dziś jestem królową - czytamy na profilu Cichopek.

Fani jedynie potwierdzili w komentarzach słowa aktorki, twierdząc, że tytuł królowej przysługuje jej nie tylko tego jednego dnia, ale zawsze.

Nie tylko dziś Kasiu - napisał jeden z internautów.

Jesteś nią zawsze!

Oczom użytkowników Instagrama nie umknęły zadziornie odsłonięte w spódnicy nogi celebrytki.

Jakie zgrabne nóżki - zgodnie stwierdzili fani Kasi.

Zgadzacie się z ich opinią? Trzeba przyznać, że aktorka wygląda naprawdę młodo i dziewczęco.