Paulina Krupińska zrobiła sobie zdjęcie z nieprzeciętnymi koleżankami. Wypadła przy nich "blado"

Paulina Krupińska zyskała sympatię internautów przede wszystkim dzięki naturalności i ogromnemu dystansowi do siebie. Pomimo dużej aktywności w mediach społecznościowych świetnie radzi sobie z dawkowaniem informacji na temat życia prywatnego. Co prawda publikuje zdjęcia czy filmiki, które mogłyby śmiało znaleźć się w rodzinnym fotoalbumie, jednak robi to z wyczuciem i smakiem. Miss Polonia może cieszyć się bajkowymi widokami za oknem, a górski klimat wokół jej domu sprzyja korzystaniu ze świeżego powietrza. Tym razem wybrała się na spacer, podczas którego spotkała nowe "koleżanki". Zrobiła sobie z nimi zdjęcie i nie omieszkała pochwalić się nim na Instagramie. Sami zobaczcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Aktywność w czasach pandemii jest dla modelki bardzo ważna

Paulina Krupińska zostanie bacą?

Małżeństwo z góralem z krwi i kości zobowiązuje. Sebastian Karpiel-Bułecka zaraził partnerkę miłością do przyrody i podhalańskich widoków oraz kultury. Nic w tym dziwnego, że Paulina tak szybko odnalazła się w bajecznym klimacie południa Polski. Piękne krajobrazy, które może na co dzień podziwiać, to nie wszystko. Modelka ma okazję do zawierania ciekawych "znajomości". Ostatnio zakolegowała się z... owcami. Zrobiła sobie z nimi nawet zdjęcie, a fani pytają, czy przypadkiem nie chce zmienić profesji i zostać bacą.

Nie ma to jak selfie z koleżankami - napisała Krupińska z charakterystycznym dla niej poczuciem humoru.

Wzrok internautów przyciągnęła nie tyle sportowa stylizacja Miss Polonia co towarzystwo, które jest idealnym tłem zdjęcia. Rozbawieni sugerują, że Paulina potrzebuje więcej słońca, ponieważ przy niektórych owcach wypada dość blado.

A Ty czarna czy z tych bielszych?

Pasuje ci to bacowanie.

Niektóre opalone. Trzeba więcej do słońca, bo bladość bije!

Według nas Paulina w każdym wydaniu, nawet tym "bladym", wygląda świetnie!