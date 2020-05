Książę Harry sam podjął decyzję o odejściu z rodziny królewskiej. Jest wściekły, bo wszyscy myślą, że to sprawka Meghan

white_lake godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Już sam tytuł tej "książki" to jakaś patetyczna żenada i nieporozumienie. Freedom? Serio? Ktoś ich więził i zniewalał? Noż kurna, zaraz się popłaczę, tak mi ich żal.

Któż to miał taki znakomity pomysł, żeby wydać "biografię" tej pary nic nie znaczących, uprzywilejowanych ludzi? Którzy w dodatku wcale nie są ze sobą długo.

Czy oni nie mogliby się po prostu wreszcie zamknąć i nie robić NIC, dać światu odpocząć od siebie, a przede wszystkim nie dawać pożywki tym tabloidowym g*wnojadom? Bo potem znowu będzie płacz i narzekanie, jak to ich nękają. O co zakład?

Ale może o to właśnie, o to, żeby szum nie przycichł.