Madonna prowokuje półnagim zdjęciem. Przy okazji wyraziła szczerą opinię. "Jak komuś się to nie podoba, mam to gdzieś"

Madonna to ikona nie tylko światowej muzyki, ale również popkultury. Piosenkarka regularnie wzbudza skrajne emocje wśród odbiorców i to od prawie 40 lat. Mimo że lata lecą, a sama zainteresowana w sierpniu skończy 62 lata, nic nie wskazuje na to, aby miała zamiar zrezygnować z kontrowersji. Jej najnowsze zdjęcie, jakie zamieściła na Instagramie, jest tego najlepszym dowodem. Artystka pokazała sporo nagiego ciała. Co więcej, zdjęcie okrasiła pieprznym opisem.

Półnaga Madonna na Instagramie

Madonna od lat lubi przekraczać granice, które sama sobie ustanawia. O jej otwartości do kobiecej seksualności mówiło się już w latach 80., a wydany w 1992 roku album "Erotica" tylko to potwierdził. Piosenkarka nie wstydzi się pokazywać w coraz to odważniejszych stylizacjach, o czym mogliśmy się przekonać, zaglądając na Instagram. Madonna opublikowała zdjęcie, na którym siedzi z rozchylonymi nogami w samych majtkach i przezroczystym staniku. Gwiazda jest świadoma tego, że niektórzy mogą poczuć się obrażeni odważnym zdjęciem, toteż w momencie jego publikacji zaznaczyła, że ma to gdzieś.

Obecna garderoba. A dla tych, którzy są w jakikolwiek sposób obrażeni tym zdjęciem, chcę poinformować, że pomyślnie ukończyłem uniwersytet z "Mam to gdzieś". Dzięki za przybycie na moją ceremonię ukończenia szkoły! Klasa 2020! - czytamy pod postem piosenkarki.

Zdjęcie jest odważne, a przez niektórych może być uznawane nawet za wulgarne. Mimo to fani nie zawiedli i gromko komplementowali kontrowersyjną idolkę.

Uwielbiam ten opis.

Twoje mięśnie w nogach wymiatają.

Jak zwykle w punkt - piszą pod zdjęciem.

Podzielacie ich zachwyty nad półnagą królową popu?

