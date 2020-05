Aleksandra Domańska przeszła totalną metamorfozę! Aktorka postawiła na bardzo mocne cięcie. "Jak księżna Diana"

Aleksandra Domańska lubi eksperymentować ze swoim stylem, a także fryzurami. Aktorka jakiś czas temu zdecydowała się przedłużyć włosy, co nie do końca spodobało się instagramowym obserwatorom. Tym razem poszła w zupełnie inną stronę, bowiem postawiła na maksymalnie krótkie cięcie. Efektami pochwaliła się na Instagramie i to właśnie tam porównuje się ją do księżnej Diany. Czy tym razem metamorfoza przypadnie do gustu jej obserwatorom?

Zobacz wideo Aleksandra Domańska zażenowana #CucChallenge

Aleksandra Domańska mocno ścięła włosy

Aleksandra Domańska przeszła niemałą metamorfozę, a to dzięki wizycie u stylisty fryzur Marka Bryczyńskiego. To właśnie on stoi za jej zmianą. Aktorka obcięła włosy bardzo krótko, co ogłosiła oczywiście na Instagramie. Na opublikowanej fotce, Domańska siedzi w brązowej kurtce, a twarz ma zasłoniętą czerwoną bandamką, jednak to jej nowa fryzura zwraca największą uwagę.

Aleksandra Domańska w nowym wydaniu skradła serca obserwatorów, a także koleżanek z show-biznesu. Ci nie szczędzą jej komplementów w komentarzach, a co poniektórzy z nich zauważyli, że aktorka przy doborze nowej fryzury, zainspirowała się księżną Dianą.

Nowy fryz? Czad - napisała Sonia Bohosiewicz.

Mam nadzieję, że historia tej fryzury jest, choć w połowie tak barwna, jak poprzedniej. 10/10 - dodaje Piotr Czaykowski.

Jak księżna Diana - czytamy pod zdjęciem.

księżna Diana, Aleksandra Domańska instagram.com@aleksandra.domanska/EAST NEWS

Tak mocne ścięcie włosów to bardzo odważny krok. Myślcie, że to metamorfoza dla roli czy jedynie zachcianka aktorki?

