Joanna Przetakiewicz do #hot16challange została nominowana przez Dawida Wolińskiego. Właścicielka domu mody La Mania przyjęła wyzwanie i nagrała swoje 16 wersów. Wszystko w typowym dla niej stylu, czyli na bogato.

Joanna Przetakiewicz w #hot16challange

Wyzwanie #hot16challange od dobrych kilku tygodni owładnęło całą Polskę. Już nie tylko muzycy, ale również inne osoby ze świata show-biznesu nagrywają swoje wersy, aby zachęcić w ten sposób do wspierania finansowo służby zdrowia. Joanna Przetakiewicz podjęła się wyzwania i to nie byle jak. Do nakręcenia swojego krótkiego klipu zaangażowała całą orkiestrę dętą, a także członkinie stowarzyszenia Era Nowych kobiet. Zobaczcie zresztą sami.

Mimo że klip Joanny Przetakiewicz wygląda na bardzo drogi, osoby, które przy nim pracowały, zrobiły to charytatywnie. Przynajmniej tak wynika z tego, co pisze Joanna.

Wszyscy możemy pomóc służbie zdrowia, docenić, pokazać jak bardzo są ważni! Klip powstał w ekspresowym tempie. Dziękuję wszystkim, którzy wyłącznie za słowo DZIĘKUJĘ przyjechali 350 km i pomogli nam zrealizować ten materiał. Ufam, że nominowani podejmą rękawicę: Pan Premier Donald Tusk, Ola Kurzak i Roberto Alagna oraz SuperENKi z całego świata. Działajmy i pomagajmy... -pisze na Instagramie.

Internauci są pod wrażeniem efektu, o czym dają znać w komentarzach.

Super! To moja ulubiona orkiestra, gdy mamy ją na naszych eventach zawsze jest petarda, tak jak było teraz z Panią.

Jest dym, jest ogień!

Super Joasiu! Widać, że miałaś fun przy tworzeniu tego challengu - czytamy pod filmem.

Trudno się z nimi nie zgodzić. Wyszło świetnie. Myślicie, że Donald Tusk podejmie wyzwanie?