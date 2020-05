Khloe Kardashian PRZESADZIŁA z retuszem. Na nowych zdjęciach internauci nie mogą jej rozpoznać: To naprawdę Ty?

Nie od dziś wiadomo, że celebryci zafascynowali się światem operacji plastycznych. O ile w rodzimym show-biznesie wciąż to temat tabu, o tyle za oceanem gwiazdy otwarcie przyznają się do tego, że korzystały z pomocy chirurga. Największą metamorfozę przeszła cała rodzina Kardashianów. Gdy popatrzymy na ich zdjęcia sprzed lat, dostrzeżemy, że wyglądali zupełnie inaczej. Niedawno najmłodsza z niepokornych sióstr, Khloe Kardashian przeszła spektakularną metamorfozę, a do tego skorzystała z pomocy programów graficznych. Efektami pochwaliła się na Instagramie, jednak nie wszyscy byli zachwyceni.

Khloe Kardashian przesadziła z retuszem

Do tej pory największą przemianą z klanu Kardashianek mogła poszczycić się Kylie Jenner. Zanim stała się potentatką na rynku kosmetycznym, przeszła długą przemianę. Przede wszystkim fizyczną. Na zdjęciach z dzieciństwa wygląda zupełnie inaczej i trudno uwierzyć, że ta silna i pełna seksapilu kobieta jeszcze kilka lat temu była szarą myszką. Wygląda na to, że Kylie będzie musiała przekazać berło przyrodniej siostrze, Khloe Kardashian, która zdecydowanie stanęła na podium, jeśli chodzi o zmianę wizerunku.

Khloe opublikowała na Instagramie kilka zdjęć, jednak gdyby nie nazwa profilu, nie wiedzielibyśmy, że to ona. Celebrytka zmieniła się nie do poznania. Już wcześniej korzystała z pomocy skalpela oraz Photoshopa, jednak wciąż przypominała dawną siebie. Tym razem postanowiła zaszaleć, bo wygląda zupełnie inaczej. Znacząco zmieniły się jej rysy twarzy, kształt brwi, nosa, podbródka i ust. Efekt potęguje również inny, jaśniejszy kolor włosów. Trzeba przyznać - nie można odmówić jej zaawansowanych umiejętności w znanym programie graficznym. Khloe przypomina figurę woskową, a nie żywego człowieka. Internauci nie kryli swojego rozczarowania i w gorzkich słowach skomentowali ''nową wersję'' Kardashianki.

Trudno cię rozpoznać.

To naprawdę Ty?

Wyglądasz zupełnie inaczej - czytamy w komentarzach.

Wśród wielu komentarzy pojawiły się również pozytywne głosy. Niektórzy zachwycili się przemianą celebrytki. A co wy sądzicie na ten temat?