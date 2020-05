Doda ostro skrytykowała Kurskiego, który napisał o ''pojedynku filmów o pedofilii'': To nie są zawody, k***a mać

jsd1952 pół godziny temu Oceniono 6 razy 6

O nastoletnich prostytutkach nakręcono , sporo lat temu, film "Galerianki ". I jakos żadne władze, rodzice i co gorsza szefowie mediów z tego paradokumentu wniosków nie wyciągnęli. A gdyby tak panowe Kurski i Latkowi chcieli pokazać rzeczywisty problem i jego źródła to w filmie winny zostać zamieszczone pytania do rodziców, nauczycieli, policji o to kto toleruje wymalowne nastolatki w klubach nocnych, szwendajace się po galeriach handlowych czy wreszcie dysponujące sporą kasą, bynajmniej nie z kieszonkowego. I wtedy pan Kurski mógłby się spytać ile osób rzeczywiście odpowiedzialnych za rozwiązanie tego problemu obejrzało film!