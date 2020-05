Borys Szyc wkracza na drogę sądową po emisji dokumentu Latkowskiego. Aktor opublikował oświadczenie prawnika

jan700 27 minut temu Oceniono 5 razy 3

Oglądnijcie oficjalną reklamę Zatoki Sztuki. Chyba widać, że ta oferta skierowana była do ludzi bardzo, bardzo bogatych. Nie każdy może pozwolić sobie by w weekend wyskoczyć samolotem do Gdańska i zamówić pokój hotelowy za 15 000 PLN za noc. Za taką cenę elita finansowa czyli biznesmeni, lekarze, prawnicy, itd. oczekują czegoś ekstra. W tej reklamie chyba widać, że nie menu hotelowe jest jego główną atrakcją. Tacy krezusi nie pójdą do zwykłego burdelu bo potrzebują „towaru” klasy premium. Aby zebrać od nich pieniążki trzeba stworzyć cały przemysł, gdzie każdy wie co ma robić. Chodzi o to by przyciągnąć jak najwięcej młodych niewinnych dziewcząt bo te starsze obeznane w fachu są dla plebsu. Trzeba wyłuskać najłatwiejsze ofiary, dzieci z biednych rodzin, z problemami, z domów dziecka. Trzeba zaproponować im by przyprowadziły swoje koleżanki bo tu jest dobra zabawa, wykreować modę na imprezowanie, styl zachowania czy ubierania się. Do tego służą celebryci, dzieci są szczęśliwe, że z wychodzą z biedy i ocierają się o lepszy świat, że ubierają się tak samo jak Rozenek, tańczą obok żony Majdana, przy sąsiednim stoliku siedzi znany aktor a Kuba „mówi że wspaniale wyglądam i mogłabym zrobić karierę jako łał fotomodelka”. Ja nie wiem czy wszyscy celebryci zdawali sobie sprawę ze swojej roli w tym biznesie, być może niektórzy byli tak naiwni albo aż tak głupi że nic nie widzieli. Jednak sądzę, że to są inteligentni ludzie a i dobrze się bawili w takiej atmosferze.



Zatoka Świń. Zapraszamy.

