Aktorka Debby Ryan i perkusista zespołu Twenty One Pilots, Joshua Dun, wzięli sekretny ślub! Swój związek gwiazdorska para sformalizowała już w grudniu, jednak dopiero teraz zdecydowali się opowiedzieć o uroczystości. W sieci pojawiły się też zdjęcia z ceremonii. Panna młoda postawiła na klasyczną, ale jakże efektowną suknię ślubną.

REKLAMA

Debby Ryan i Joshua Dun są małżeństwem od pięciu miesięcy

Szczęśliwi małżonkowie postanowili wyjawić swój życiowy sekret na łamach amerykańskiego "Vogue'a". Zdradzili między innymi, że na pomysł pobrania się, wpadli na początku grudnia, a ceremonię przygotowali w zaledwie 28 dni.

Aktorka wyznała, że wpływ na jej szybką decyzję miały przykre wydarzenia sprzed kilku miesięcy roku. Straciła bowiem ukochanego przyjaciela.

Gdy odszedł, to naprawdę mną wstrząsnęło i dostrzegłam wtedy wiele rzeczy z zupełnie innej perspektywy. Przestało być dla mnie ważne czekanie na idealny moment. Zamiar zrobienia czegoś nie jest tak potężny jak rzeczywiste zrobienie tego, gdy nie wiadomo, czy dożyjesz jutra - dodaje.

Jak to zawsze bywa po publikacji zdjęć ślubnych, wszyscy patrzą na kreację panny młodej. Robimy to również i my. Jesteśmy zachwyceni prostotą sukni od libańskiego projektanta mody, Elie Saaba.

Zdjęcie tej sukni zapisałam sobie w telefonie jeszcze tego samego dnia, gdy ukazała się kolekcja. Przez dłuższy czas był to w zasadzie jedyny obrazek, jaki znajdował się w moim folderze o nazwie "ślub" - wspomina Debby.

Cóż, nie pozostaje nam więc nic innego jak tylko życzyć młodej parze wszystkiego co najlepszego na nowej drodze życia.