Marka Veclaim, której dyrektor kreatywną jest Jessica Mercedes Kirschner, musi zmierzyć się z poważnym kryzysem wizerunkowym. Okazało się bowiem, że kupując koszulki tejże firmy, wbrew zapewnieniom producenta, nie wspieramy jedynie polskiego rynku, lecz także... chiński. Klienci ekskluzywnej marki poczuli się oszukani, kiedy wyszło na jaw, że producentem t-shirtów jest tania firma Fruit of The Loom.

Manager firmy Veclaim wydał oświadczenie

W obliczu wielu negatywnych komentarzy na Instagramie blogerki oraz ogólnego niezadowolenia klientów i środowiska modowego, Andrzej Skowron, manager firmy, postanowił wydać oświadczenie dla portalu Pudelek.pl. W treści czytamy:

Naszą intencją nie było wprowadzenie w błąd opinii publicznej, tym bardziej nie zamierzaliśmy nadużyć zaufania naszych klientek. Największą siłą naszej marki jest unikatowa kreacja. Właśnie z tego powodu nawiązaliśmy współpracę z globalną firmą Fruit of The Loom, która od wielu miesięcy jest siecią dystrybucyjną basic’owej linii Veclaim.

Menadżer firmy tłumaczy również, iż sam proces tzw. vintage renewal zachodzi w polskich manufakturach:

Od momentu otrzymania produktu z firmy Fruit of The Loom, pozostałe procesy, co chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, odbywają się wyłącznie w polskich manufakturach (...). W proces tworzenia naszych produktów zaangażowanych jest wiele osób - w ten sposób wspieramy miejsca pracy w Polsce i polskie rzemiosło.

Andrzej Skowron przyznaje się jednak do błędu, jakim było nie w pełni jasne informowanie klientów co do pochodzenia koszulek:

Biorąc powyższe pod uwagę, raz jeszcze chcielibyśmy wyrazić ubolewanie nad zaistniałą sytuacją i zapewnić nasze klientki, jak również opinię publiczną, że dołożymy wszelkich starań, żeby wszelkie informacje na temat naszej marki były w pełni transparentne, a firma w jeszcze bardziej odpowiedzialny sposób prowadziła swoją działalność.

