Małgorzata Socha wykorzystuje wolne od pracy dni w pełni. Podczas izolacji cały czas siedziała z dziećmi w domu, a kiedy obostrzenia zostały w naszym kraju "poluzowane", postanowiła wyrwać się z rodziną z Warszawy i wyjechała w góry. Na jej Instagramie pojawiły się już pierwsze zdjęcia z urlopowego wypadu. Aktorka pokazała pociechom Morskie Oko, a sama zapozowała do kilku zdjęć bez makijażu.

Zobacz wideo Małgorzata Socha o prezentach dla dzieci

Małgorzata Socha wyjechała z dziećmi w góry

W dobie pandemii każda aktywność fizyczna na świeżym powietrzu jest na wagę złota. Doskonale wie o tym Małgorzata Socha, która nawet w czasach izolacji starała się nie rezygnować z treningu, ćwicząc między innymi w lesie. Teraz, gdy już powoli wszystko zaczyna wracać do normy, aktorka zdecydowała się na podróż z rodziną. Jaki kierunek obrała? Zawitała z dziećmi na południu kraju, podziwiając uroki gór i pozując na tle Morskiego Oka.

Kolejny punkt za nami - nad Morskim Okiem BOSKIE widoki! Pozdrawiamy - czytamy w rozentuzjazmowanym poście Małgosi.

Uwagę zwracają nie tylko wspomniane wyżej "boskie widoki", ale także sportowa stylizacja gwiazdy. Socha postawiła na iście luźny look, dobierając do ciemnych getrów i bluzy modną czapkę z daszkiem. Aktorka pozuje do zdjęć bez makijażu i wygląda naprawdę rewelacyjnie oraz dziewczęco. Koleżanki z branży medialnej są pod wrażeniem, że Małgosia wybrała się z najmłodszym dzieckiem na tak wymagającą siły wycieczkę.

No wariatka! Przypomniało mi się, jak sama tak zasuwałam z wózkiem - napisała Beata Sadowska.

Pani Małgosiu, wygląda Pani jak nastolatka! Młodo, świeżo, radośnie - skomentowała fotorelację z wycieczki jedna z internautek.

Zgadzacie się z opinią fanów, że aktorka nawet bez makijażu wygląda zachwycająco?