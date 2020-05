Kylie Jenner zaliczyła wpadkę. Fani patrzą na jej usta oraz talię i dziwią się. "Nie umiesz w Photoshopa"

Photoshop dla niektórych celebrytów jest niezbędnym narzędziem, za pomocą którego kreują swój (pozornie) idealny wizerunek. Czujne oko obserwatorów często wyłapuje jednak wpadki, które zdarzają się nieprofesjonalnym grafikom. Przypomnijmy, że o edycję graficzną zdjęć posądzane były Honorata Skarbek czy Małgorzata Rozenek. Jednak to nie one są "królowymi Photoshopa". Ten niechlubny tytuł należy do sióstr Kardashian.

Kylie Jenner oskarżona o używanie Photoshopa

Fani przypuszczają, że Kylie Jenner po raz kolejny poszła w ślady sławnych sióstr i postanowiła nieco "dopieścić" wstawiane na Instagram zdjęcia. Celebrytka została oskarżona o nieudolne użycie programu graficznego, w skutek czego obserwatorzy doszukali się wpadek w jej ostatnich seksownych fotkach.

Kylie podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciem, do którego pozuje, leżąc na sofie w towarzystwie torebki od Hermesa. Fani dokładnie przyjrzeli się jednak opublikowanej fotografii i zauważyli, że palce celebrytki zostały zniekształcone. Obserwatorzy podejrzewają więc, że Jennerka użyła aplikacji wygładzającej jej twarz, a przy okazji to samo stało się z jej palcami. Jej usta też wydają się być rozmazane, zaś linia brody wygląda nienaturalnie.

Niektórzy fani przekonani byli również co do tego, że celebrytka usiłowała wyszczuplić swoją talię. Wnętrze kominka faluje.

W komentarzach pod zdjęciem przeczytamy:

Jak zwykle użyłaś Photoshopa do wyszczuplenia talii.

Róg tego kominka - wpadka.

Zobaczcie tylko na trzecie zdjęcie... Nie umiesz w Photoshopa.

Przypomnijmy, że Kylie nie po raz pierwszy została oskarżona o majstrowanie przy zdjęciach. Fani już wcześniej przyłapali ją na poprawianiu figury.