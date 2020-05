Sylwester Latkowski oparł film "Nic się nie stało" na historii Anaid Tutguszjan. Co wiemy o 14-latce?

Film dokumentalny Sylwestra Latkowskiego pt.: "Nic się nie stało" wywołał niemałe poruszenie w polskim show-biznesie. Powiązani według dziennikarza z sopockim półświatkiem celebryci wydali już oświadczenia i chcą skierować sprawy do sądu, nie godząc się na wykorzystanie swojego wizerunku w sprawie dotyczącej pedofilii. Do grona tych gwiazd należą między innymi: Kuba Wojewódzki, Borys Szyc, Radosław Majdan, Natalia Siwiec, Jarosław Bieniuk czy Blanka Lipińska. Latkowski swoje podejrzenia o stosowaniu przemocy fizycznej i zmuszaniu do czynności seksualnych nieletnich dziewcząt w sopockiej Zatoce Sztuki, w której widzianych było gros znanych osób, oparł na historii Anaid Tutguszjan. 14-latka popełniła samobójstwo, rzucając się pod pociąg.

Anaid Tutguszjan - bohaterka filmu Latkowskiego

Sylwester Latkowski zaplanował premierę swojego filmu o zmuszaniu nastolatek do czynności seksualnych w dość gorącym czasie, w którym światło dzienne ujrzał również dokument braci Sekielskich o pedofilii w kościołach. Afera, w którą przez dziennikarza zostało wplątanych gros polskich celebrytów, ma swoje podłoże w historii 14-letniej Anaid - dziewczyny, która popełniła samobójstwo, a wcześniej miała być werbowana przez niejakiego "Krystka", by w sopockiej Zatoce Sztuki zostać wykorzystaną fizycznie.

Latkowski rozmawiał z mamą ofiary, Joanną Skibą, która już wcześniej próbowała nagłośnić sprawę córki w mediach za pomocą kontaktów ze Zbigniewem Stonogą czy wywiadów udzielonych niegdyś Barbarze Aksamit i Piotrowi Głuchowskiemu – autorom książki "Zatoka Świń". Kobieta wiedziała, że do tak tragicznego w skutkach czynu Anaid, zmusiły ją wcześniejsze wydarzenia i znajomość z Krystianem W.

Gdyby nie ich pomoc [innych dziewcząt], moją córkę uznano by za galeriankę, potem sprawa jak pięć poprzednich zostałaby umorzona. Jedna z policjantek, które początkowo zajmowały się sprawą, próbowała mi to wmówić.

Krystian W. miał proponować pracę 14-latce, wciąż wypisując do niej wiadomości. Anaid spotkała się z nim w noc, w którą popełniła samobójstwo. Joanna Skiba na trop "Krystka" wpadła w dniu pogrzebu córki, gdy jedna z koleżanek nastolatki wyznała, że Tutguszjan zadzwoniła do niej z płaczem, mówiąc: On mnie zgwałcił. Jak Krystian W. zareagował na oskarżenia matki Anaid?

Zgłosił się sam na policję, potwierdzając, że spotkał się z Anaid. On zawsze chętnie współpracował z policją, tłumaczył, że te wszystkie dziewczęta dobrowolnie uprawiały z nim seks i zgadzały się na nagrywanie komórką. Przecież policja znalazła u niego około stu filmików - komentuje pani Joanna.

Sprawa jest na tyle poważna, że powiązanie z nią szerokiego grona celebrytów bez jakichkolwiek dowodów to bardzo ryzykowne posunięcie. Latkowski twierdzi, że bywające w sopockim klubie gwiazdy, wiedziały o procederze seksualnego wykorzystywania nieletnich. Dziennikarz zarzuca im brak reakcji. Co na to wspomniane w dokumencie znane postaci? Na oskarżenia odpowiedział między innymi Kuba Wojewódzki.

Mamy nadzieję, że sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona!