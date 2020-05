Maffashion była na opalaniu. Ciekawska fanka: Jak się jest w ciąży, to nie zaszkodzi? Odpowiedziała idealnie

Odkąd media obiegła informacja, że Maffashion spotyka się z Sebastianem Fabijańskim, wciąż doszukiwano się oznak stanu błogosławionego popularnej blogerki. Plotki, mówiące o tym, że aktor i fashionistka spodziewają się dziecka, z każdym tygodniem rosły w siłę. W rozmowie z naszym portalem celebrytka zdradziła, co sądzi na temat tych doniesień. Aktywnością w mediach społecznościowych również coraz częściej podkreśla swoje stanowisko w sprawie. Zobaczcie, co odpowiedziała zmartwionej o jej ciążę fance. Komentarz Julki jest wymowny!

REKLAMA

Zobacz wideo Co o stanie błogosławionym Maffashion twierdzi Ciocia Liestyle?

Maffashion odpowiada na komentarz o ciąży

Wystarczy przejrzeć instagramowy profil Julii Kuczyńskiej, by zaobserwować jej stosunek do plotek na temat rzekomej ciąży. Popularna blogerka podsycała gorącą atmosferę, chwaląc się w mediach społecznościowych "oczekiwanym dzieckiem", którym okazała się być założona przez nią marka odzieżowa. Jak Maffashion reaguje na komentarze o przypisywanej jej roli przyszłej mamy? Celebrytka w jednym z najnowszych postów pokazała efekty opalania, a zatroskana fanka pyta, czy to postępowanie ma dobry wpływ na ciążę. Blogerka z nutą ironii odpowiada na niekrytą ciekawość internautki!

Maffashion Instagram/ @maffashion_official

Jak jest się w ciąży, to nie zaszkodzi taka opalenizna? - czytamy na profilu Julki.

Zapytaj swojego lekarza. Ja lekarzem nie jestem - odpowiedziała Maffashion, idealnie kończąc dyskusję.

Nie jesteśmy zdziwieni irytacją Maffashion na poruszanie tematów dotyczących jej rzekomej ciąży i tak mocną ingerencję w jej życie prywatne. Czekamy na ostateczne i oficjalne potwierdzenie lub zaprzeczenie doniesieniom!