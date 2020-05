Agnieszka Radwańska spaceruje po Krakowie i chwali się dużym ciążowym brzuchem. Poród zbliża się wielkimi krokami

Agnieszka Radwańska ma powody do radości. Tenisistka jest szczęśliwie zakochana, a już wkrótce na świecie pojawi się jej pierwsze dziecko. Z tej okazji coraz częściej publikuje zdjęcia za pośrednictwem mediów społecznościowych i podkreśla ciążowy brzuch. Tym razem wybrała się na spacer po Krakowie, a efektami pochwaliła się w sieci.

Zobacz wideo Agnieszka Radwańska o swojej ciąży: "To nowy etap w moim życiu"

Agnieszka Radwańska prezentuje ciążowy brzuch

Agnieszka w styczniu ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Od tamtej pory skupia na sobie uwagę mediów. Niedawno oddała się błogiemu lenistwu w ogrodzie, co zaprezentowała na Instagramie. Tym razem zdecydowała się na rodzinną wyprawę do Krakowa. Nie obyło się bez pamiątkowej fotografii, którą tenisistka zamieściła na profilu. Jednak cała uwaga skupiła się wyłącznie na jej brzuchu, który jest coraz większy! Ciąża jest już w zaawansowanym stadium. Wszystko wskazuje na to, że poród zbliża się wielkimi krokami.

Nie ma jak spacer ulicami Krakowa - napisała Agnieszka.

Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Obserwatorzy zwrócili uwagę na to, że przyszła mama wygląda kwitnąco. Nie zabrakło również wpisów dotyczących jej ciążowych krągłości.

Dużo zdrowia, pani Agnieszko.

Pani Agnieszko, wygląda pani rewelacyjnie.

Wciągnij brzuch - żartowali internauci.

Wśród licznych komentarzy pojawił się również ten dotyczący terminu porodu. Ciekawska wielbicielka zapytała o to wprost Agnieszkę, jednak nie otrzymała odpowiedzi. Przypomnijmy, że tenisistka nie zdradziła do tej pory, w którym jest miesiącu. Nie chwaliła się również, jakiej płci jest dziecko, co tylko podsyca ciekawość fanów, którzy snują na ten temat niezliczone teorie.