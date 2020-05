Drake o Kylie Jenner: Była tylko laską na boku, miałem ich 20! Raper obraził nie tylko ją - dostało się popularnym koleżankom

Show-biznes to wbrew pozorom dość mały światek, w którym każdy zna każdego. Popularność, nie sprzyja celebrytom w tworzeniu związków z osobami niepowiązanymi z tym środowiskiem. Dlatego łączą się w gwiazdorskie pary, o których w mediach jest bardzo głośno. Tak było w przypadku związku Taylor Swift i Calvina Harrisa, Brada Pitta i Angeliny Jolie, czy Rihanny i Chrisa Browna. Ostatnio Drake wypowiedział się na temat relacji z Kylie Jenner.

Drake o romansie z Kylie Jenner

Jeszcze nie dawno zagraniczne media huczały o tym, że Kylie Jenner po rozstaniu z Travisem Scottem, romansuje z Drakiem. Para kilka razy była widziana razem podczas zakrapianych imprez i otwarcie flirtowali ze sobą, nie odstępowali się na krok.

Ostatnio kanadyjski raper zorganizował na Instagramie transmisję na żywo, podczas której zaprezentował nowy utwór, nagrany we współpracy z raperem Future. W utworze znalazła się wzmianka o Kylie Jenner, która zapewne nie przypadła celebrytce do gustu.

Kylie Jenner to tylko laska na boku/Tak, miałem 20 pier****nych Kylie - rapował Drake.

Muzyk w udostępnionym fragmencie nawijał jeszcze o starszej siostrze Jennerki, Kendall i modelce Gigi Hadid. Nie były to wyznania miłosne.

Tak, miałem 20 cholernych Kendall/Młodych szczupłych ślicznotek na czasie/Tak, miałem 20 pier****nych Gigi - stwierdził raper.

Dzień po zakończeniu transmisji artysta zamieścił sprostowanie na instagramwej relacji. Napisał, że zaprezentowany wcześniej utwór został nagrany jakiś czas temu i nie miał nikogo obrazić.

Piosenka, która została puszczona podczas wczorajszej transmisji na żywo, nie powinna zostać odtworzona. To utwór, który wyciekł 3 lata temu i niedługo potem został odrzucony (...). Ostatnią rzeczą, jaką chciałem zrobić, to okazać któremuś z moich przyjaciół brak szacunku - napisał.

Słowa piosenki zapewne trafiły do Kylie, ale Drake raczej nie ma już u niej szans. Jennerka wróciła do ojca Stormi i na Instagramie chwali się rodzinnymi zdjęciami. Kanadyjczyk może skupić się na swoim synku, który jest do niego zupełnie niepodobny.