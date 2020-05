Amerykańscy raperzy zainspirowali się utworem Krzysztofa Krawczyka. Król polskiej estrady komentuje sukces i dziękuje Bartosiewicz

cerrie35 godzinę temu Oceniono 5 razy -1

Serio?? To, że zainspirowano się zagranicą jakimś naszym Polskim utworem, jest dla nas już powodem do sukcesu? Tak jak wtedy co Rusinowa zrobiła sobie fotkę z Adele? Jakoś od dłuższego czasu mam wrażenie, iż z Polski i Polaków robi się taki biedny kraj, którego nie stać na sukcesy pełną gębą, dlatego cieszą się byle ochłapami rzucanymi z suto zastawionego stołu. Gdzie nasza godność ja się pytam?

Czy np. jakby jakaś zagraniczna gwiazda przeczytała romansidło tej naszej pseudo pisarki Bondy, to też miałby być powód do dumy?