Borys Szyc dostaje groźby po emisji dokumentu Latkowskiego. ''Rozj**** ci łeb siekierą, pedofilski skur**synu''

Borys Szyc stał się obiektem publicznej nagonki po tym, jak jego wizerunek został wykorzystany w dokumencie Sylwestra Latkowskiego ''Nic się nie stało''. Po emisji filmu w Telewizji Polskiej odbyła się debata z udziałem reżysera, w której zaapelował do gwiazdora, by ten wyjawił prawdę na temat przestępczego procederu, który miał miejsce w sopockiej Zatoce Sztuki. Nie trzeba było długo czekać na oświadczenie aktora, w którym odciął się grubą kreską od całej afery pedofilskiej. Teraz opublikował groźby, które spływają do niego i członków jego rodziny.

Borys Szyc pokazał wiadomości, które wysyłają mu internauci

Niedawno Borys Szyc udostępnił w mediach społecznościowych korespondencję, którą wymienił z Sylwestrem Latkowskim. Aktor był zasypywany wiadomościami od reżysera o różnych porach dnia i nocy.

Pan Latkowski zaczął mnie atakować swoimi wiadomościami w lipcu 2019. Koniecznie chciał, żebym mu powiedział coś sensacyjnego, bo przecież jak tam chlałem, to na pewno "coś" wiem. Coś. Sam nie mógł określić co. "Ale na pewno wiem". (...) O 3 nad ranem, zdania bez ładu i składu - napisał.

Szyc w opublikowanym na Instagramie oświadczeniu napisał, że miał nic wspólnego z wykorzystywaniem nieletnich, a co więcej - nie wiedział zupełnie, że w sopockim klubie dochodzi do tak skandalicznych sytuacji. Dodał również, że molestowanie jest według niego jedną z najohydniejszych zbrodni. Niestety nie wszyscy uwierzyli aktorowi w jego wyjaśnienia. Gwiazdor opublikował na InstaStories prywatne wiadomości, które wysyłają do niego internauci. Nie brakuje w nich gróźb, przekleństw, a nawet życzeń śmierci.

Borys Szyc screen z Instagram @borys.szyc

Rozj**** ci łeb siekierą, pedofilski skur**synu.

Śmierć pedofilom.

Szyc, ty nie molestuj tego malucha, k***o zboczona - napisał jeden z internautów pod publikacją ze zdjęciem syna aktora.

Borys Szyc dostaje groźby screen z Instagram @borys.szyc

Oprócz publikacji skandalicznych wiadomości aktor ujawnił również dane internautów, którzy je wysłali. Po premierze dokumentu celebryci, których nazwiska pojawiły się w filmie mierzą się z falą hejtu.