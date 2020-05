Andrzej Chyra przez wypad na kawę znalazł się w "Nic się nie stało". "Latkowski postanowił mnie skompromitować"

golem_t pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Jeśli PiS-owi nie wyjdzie przejęcie sądów Pan Latkowski to chyba będzie musiał poszukać jakiegoś kraju z którym nie mamy umowy o ekstradycji. Jeśli tyle osób publicznych i celebrytów (to nie to samo - np. Pan Zborowski raczej nie bywa na ściankach) wytoczy mu sprawy o zniesławienie to koszty adwokatów go zjedzą.