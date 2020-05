Po odejściu z "M jak miłość", Małgorzata Kożuchowska szybko awansowała do pierwszej ligi polskich aktorek. Kolejne role w serialach i filmach ugruntowały jej pozycję w branży. Co ciekawe, gwiazda od lat konsekwentnie unika opowiadania o życiu prywatnym w mediach. Mimo to stale udaje jej się generować zainteresowanie kolorowej prasy.

Małgorzata Kożuchowska czeka na męża z obiadem

Ostatnie tygodnie aktorka spędzała w domu izolując się. Siłą rzeczy większość jej zdjęć na Instagramie jest więc wykonywana właśnie w domowym zaciszu. Niedawno fani dowiedzieli się, jak wygląda jej "home office". Ostatnio gwiazda po raz kolejny pokazała w sieci fragment swojego mieszkania. Jeśli wierzyć opisowi, to fotka została wykonana tuż przed obiadem.

Ta... Jak się za długo czeka na męża z obiadem, to dla kogoś może zabraknąć deseru... - napisała aktorka.

Patrzymy na stylizację Małgorzaty Kożuchowskiej. Cóż, trzeba przyznać, że nie wygląda na typową podomkę. Gwiazda ma na sobie obcasy i i elegancką sukienkę, która odsłania jej zgrabne nogi. Nie zapomniała też o mocnym makijażu i efektownych kolczykach.

Najnowsze zdjęcie Małgosi zachwyciło jej obserwatorów. W komentarzach zaroiło się miłych słów.

Bardzo ładnie Pani wygląda.

Ikona stylu i klasy.

Boska Kożuchowska i jej boskie nogi - czytamy pod fotką.

Tu musimy się zgodzić. Aktorka rzeczywiście może pochwalić się bardzo zgrabnymi nogami. Nie powstydziłaby się ich niejedna modelka.

Co ciekawe, Małgorzata Kożuchowska ostatnio coraz śmielej wspomina swojego mężna w mediach społecznościowych. Gwiazda zarapowała o nim nawet w ramach akcji #Hot16Challenge, a wcześniej pokazała ich archiwalne zdjęcia ze ślubu.